مباشر

الطلبات الأخيرة

    بوتين يهنئ بزشكيان على انتخابه رئيسا لإيران
    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 18:14 GMT

    الصين تطالب الولايات المتحدة بالتوقف عن نهب موارد سوريا وتعويض الشعب السوري

    طالبت الصين يوم الأربعاء الولايات المتحدة بإنهاء عمليات نشر القوات غير القانونية في سوريا والتوقف عن نهب موارد البلاد، واتخاذ إجراءات ملموسة للتعويض عن الضرر الذي لحق بالشعب.

    الصين تطالب الولايات المتحدة بالتوقف عن نهب موارد سوريا وتعويض الشعب السوري
    Legion-Media

    وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي اليوم في ردها على سؤال حول تقرير يقول إن "الجيش الأمريكي في سوريا متورط في عملية لنقل القمح بشكل غير قانوني، باستخدام أكثر من عشر شاحنات يوميا لتهريب الحبوب السورية خارج البلاد"، قائلة: "إن سوريا كانت في وقت ما دولة مصدرة للقمح، والآن يواجه نحو 55% من سكانها حالة من انعدام الأمن الغذائي، الأمر الذي تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليته بشكل لا يمكن التنصل منه".

    وأضافت: "الحقائق أثبتت أن الولايات المتحدة تقوم بنهب موارد البلاد تحت ذريعة مكافحة الإرهاب".

    وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة تستمر في الحديث عن حماية حقوق الإنسان، لكنها تنتهك حقوق الإنسان في العيش والحياة في الدول الأخرى، وبينما تدعي الولايات المتحدة أنها تدافع عن الديمقراطية والحرية والرخاء، تقوم في الحقيقة بخلق أزمات إنسانية باستمرار".

    وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أنه "يجب على الولايات المتحدة أن تحترم بجدية سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وتتوقف فورا عن نشر قواتها العسكرية هناك، وتكف عن نهب موارد سوريا الوطنية، وتتخذ خطوات ملموسة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشعب السوري".

    المصدر: RT + وكالة "شينخوا"

    التعليقات

    أخبار العالم

    الصورة العامة لستارمر تخفي "حقيقته".. ملحد وزوجته "يهودية" ويتخلى عن وعوده ببساطة

    أخبار العالم العربي

    مصدران يكشفان لـ"رويترز" عن موقف "حزب الله" من رد "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

    أخبار العالم العربي

    "صليات من صواريخ الكاتيوشا وأسلحة أخرى".."حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل يوم الجمعة

    أخبار العالم

    أوربان يعلن عن إنجاز المهمة في زيارته لموسكو: حققت هدفي بفتح قنوات اتصال مباشر وبدء الحوار مع بوتين

    أخبار العالم

    الرئاسة التركية تنفي أي معلومات لديها عن نية أردوغان لقاء الأسد في روسيا

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري يرصد "الدمار الهائل" الذي لحق بالطبيعة في شمال إسرائيل والجولان "المحترق" (صور)