وقال بيسكوف في حديث للصحفي بافيل زاروبين: "فيما يتعلق بأوكرانيا، أشار (الزعيمان) بوضوح إلى عدم جدوى أي صيغة دون مشاركة روسيا".

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وردا على سؤال حول ما إذا كان موضوع أوكرانيا قد حظي باهتمام كبير في المحادثات الروسية الصينية، أجاب المتحدث باسم الكرملين بالنفي.

وأوضح بيسكوف أن بوتين وشي جين بينغ خلال المباحثات، حددا أيضا خططا لمزيد من التفاعل في مختلف المجالات كجزء من مجموعات العمل.

واجتمع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ اليوم الأربعاء على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا.

وخلال الاجتماع أكد الرئيس بوتين أن العلاقات بين البلدين تشهد أفضل فترة في تاريخها مشيرا إلى أنها مبنية على المنفعة المتبادلة واحترام السيادة بما يخدم مصالح الشعبين.

بدوره أكد شي جين بينغ أن التعاون الصيني الروسي يتقدم بثبات وفق المسار المخطط له مشددا على ضرورة الحفاظ على الصداقة بين البلدين إلى الأبد وتعزيزها في ظل الوضع الدولي الصعب.

وفي وقت سابق أشار الكرملين إلى أن البحث عن حلول للصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق، فيما أكدت الخارجية الروسية أن مؤتمر سويسرا فشل فشلا ذريعا.

وشدد الرئيس بوتين على أن موسكو لا تطلب المساعدة من أحد لإتمام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشددا على أن مقترح روسيا للسلام لن يدوم إلى الأبد وسيتغير وفقا للوضع.

المصدر: RT