وقال بوتين خلال اجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينغ اليوم على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا: "لقد ذكرنا أكثر من مرة، ولسبب وجيه، أن العلاقات الروسية الصينية القائمة على الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي تشهد أفضل فترة في تاريخها، وهي مبنية على مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة واحترام سيادة الطرف الآخر".

ووصل الرئيس بوتين اليوم الأربعاء إلى أستانا عاصمة كازاخستان، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وعقد عددا من الاجتماعات الثنائية.

وتعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون يومي 3-4 يوليو في أستانا. ويقام الحدث تحت شعار "تعزيز الحوار المتعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين".

ويعتزم المشاركون في القمة التوقيع على حزمة من 24 وثيقة مشتركة، فضلا عن اعتماد إعلان وبيان ختامي يؤكد التزام المشاركين في القمة بمبادئ حسن الجوار والوحدة.

المصدر: RT