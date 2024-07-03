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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 15:04 GMT

    الرئيس الصيني: علينا أن نحافظ على الصداقة مع روسيا إلى الأبد

    أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن التعاون الصيني الروسي يتقدم بثبات وفق المسار المخطط له مشددا على ضرورة الحفاظ على الصداقة بين البلدين إلى الأبد وتعزيزها في ظل الوضع الدولي الصعب.

    وخلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا قال شي جين بينغ: "يتم الآن تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بيننا بشكل كامل، وتعاوننا متعدد الأوجه يتقدم بثبات وفق المسار المخطط له".

    وأضاف: "وفي ظل وضع دولي بعيد كل البعد عن البساطة، علينا أن نحافظ على التزامنا بالصداقة إلى الأبد، وأن نعمل بجد من أجل رفاهية الشعوب، وأن نزيد من القيم الفريدة للعلاقات الروسية الصينية، وأن ننمي دوافع جديدة للتعاون".

    وأوضح الزعيم الصيني أن إجراء محادثات ثنائية على هامش الفعاليات الدولية التي تشارك بها أطراف متعددة يعد مؤشرا على المستوى العالي للعلاقات الروسية الصينية، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس بوتين للصين في مايو الماضي أتاحت الفرصة لتحديد المجالات ذات الأولوية لتطوير العلاقات.

    ووصل الرئيس بوتين اليوم الأربعاء إلى أستانا عاصمة كازاخستان، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وعقد عددا من الاجتماعات الثنائية.

    وتعقد القمة يومي 3-4 يوليو، تحت شعار "تعزيز الحوار المتعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين".

    ويعتزم المشاركون في القمة التوقيع على حزمة من 24 وثيقة مشتركة، فضلا عن اعتماد إعلان وبيان ختامي يؤكدان التزام المشاركين في القمة بمبادئ حسن الجوار والوحدة.

    المصدر: RT

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