وأكد موقع "YNet" العبري أن القتيل هو من قام بتحييد منفذ عملية الطعن في المجمع التجاري.

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وأوضح أن الضحية وقبل أن ينهار، تمكن من إطلاق النار على المسلح الذي هاجمه وصديقه والقضاء عليه.

وأضاف الموقع العبري أن شابا ثانيا أصيب في الهجوم أيضا حالته خطيرة ولكنها مستقرة.

وفي وقت سابق أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن 3 أشخاص بينهم جنديان أصيبوا في عملية طعن داخل مجمع تجاري في مدينة كرمئيل شمال إسرائيل.

ووصفت الشرطة الحادث بأنه هجوم إرهابي، مضيفة أن المهاجم "تم تحييده".

وأكد مسؤولون أمنيون أن منفذ العملية يدعى جواد ربيع (20 عاما) وهو عربي إسرائيلي من مجلس نحف المحلي القريب من كرميئيل.

ووثقت كاميرات المراقبة اللحظات الأولى لتنفيذ عملية الطعن في مستوطنة كرمئيل.

المصدر: موقع "YNet" العبري