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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 14:52 GMT

    غالانت: نوجه ضربات موجعة لحزب الله كل يوم والدبابة التي تخرج من رفح بإمكانها أن تصل إلى الليطاني

    قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الأربعاء إن الجيش يوجه ضربات موجعة لحزب الله اللبناني كل يوم.

    غالانت: نوجه ضربات موجعة لحزب الله كل يوم والدبابة التي تخرج من رفح بإمكانها أن تصل إلى الليطاني
    Globallookpress

    وأضاف يوآف غالانت عقب اغتيال قيادي بحزب الله في غارة إسرائيلية على سيارة في صور جنوب لبنان، أن "الدبابة التي تخرج من رفح بإمكانها أن تصل إلى الليطاني".

    وصرح الوزير الإسرائيلي خلال زيارة قام بها إلى غلاف غزة، بأنهم "سيصلون إلى مرحلة الجاهزية الكاملة وسيكونون في موقف قوة لأي عملية أو تسوية".

    وشدد على أنهم مصممون على القيام بهذه الخطوة في لبنان إذا لزم الأمر.

    وإلى جانب التهديدات لحزب الله والحديث عن جاهزية الجيش، أشار غالانت أيضا إلى الانتقادات الموجهة لكبار ضباط الجيش وسلوك كبار الضباط الإناث، ووصف بعض الانتقادات بأنها "غير مشروعة".

    وفي وقت سابق، أفادت مراسلة RT بمقتل شخصين وإصابة ثالث بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة الحوش قضاء صور جنوب لبنان.

    ونقلت المراسلة عن مصدر أمني قوله أن الغارة استهدفت مسؤولا في حزب الله.

    وذكرت مصادر إعلامية أخرى أنه تم اغتيال أبو نعمة ناصر قائد "وحدة عزيز" في حزب الله بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

    وشن الطيران الإسرائيلي صباح الأربعاء غارة جوية استهدفت بلدة طيرحرفا تزامنا مع قصف مدفعي استهدف بلدات يارين والجبين وشيحين جنوب لبنان.

    المصدر: RT + إعلام عبري

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