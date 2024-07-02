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    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 20:26 GMT

    تأجيل الحكم على ترامب في قضية دفعه مبالغ طائلة لنجمة أفلام إباحية مقابل صمتها

    أعلنت المحكمة الأمريكية الثلاثاء إرجاء الحكم على الرئيس السابق دونالد ترامب، في قضية تزوير وثائق تجارية متعقلة بدفعات مالية لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، إلى شهر سبتمبر المقبل.

    تأجيل الحكم على ترامب في قضية دفعه مبالغ طائلة لنجمة أفلام إباحية مقابل صمتها
    AP

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    وجاء في قرار المحكمة: "تأجيل العقوبة المقررة يوم 11 يوليو الجاري إلى تاريخ الـ 18 من سبتمبر حيث سيتم إعلان العقوبة، إذا كان ذلك لا يزال ضروريا، أو يتم اتخاذ إجراءات أخرى".

    وفي وقت سابق، أدانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس السابق دونالد ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال خلافا للقانون لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.

    وقال القاضي خوان ميرشان الذي يرأس محاكمة دونالد ترامب في نيويورك: "تلقينا مذكرة من هيئة المحلفين بأنهم وافقوا على الحكم" وطلبت هيئة المحلفين 30 دقيقة أخرى قبل أن تتمكن من إعلان قرارها وإدانة ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه.

    وحدد القاضي يوم 11 يوليو موعدا للنطق بالعقوبة بحق ترامب.

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    وبذلك يصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائيا، على الرغم من أن هذا الحكم لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية.

    ووجهت إلى ترامب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية في ما يتعلق بتعويضاته لمحاميه السابق مايكل كوهين، بدفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في أكتوبر 2016 مقابل التزامها الصمت حيال لقاء جنسي مزعوم لها مع ترامب.

    المصدر: نوفوستي 

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