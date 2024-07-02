مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 10:27 GMT

    الأسماء الأكثر شيوعا في إسرائيل في عام 2023

    نشر المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي الأسماء الأكثر شيوعا لأولئك الذين ولدوا في عام 2023، وتبين أن اسم محمد هو الأكثر شيوعا بين المواليد الذكور وأبيغيل بين الإناث.

    الأسماء الأكثر شيوعا في إسرائيل في عام 2023
    Gettyimages.ru

    وذكر المكتب أن الاسم الأكثر شيوعا بين مواليد 2023 هو محمد (2353)، يليه اسم يوسف الذي أطلق على 2069 ولدا (منهم 1325 يهوديا)، واسم داود الذي أطلق على 1892 ولدا (1761 يهوديا).

    ومن بين الأولاد اليهود المولودين في عام 2023، كانت الأسماء الأكثر شيوعا هي داود (1760) ولاوي (1415) ويوسف (1324).

     وفي الأسماء العشرة الأوائل أيضا: رافائيل وأريئيل وأوري وآري وموشيه ونوعم ويهودا.

    وكان الاسم الشائع بين الأولاد المسلمين هو محمد (2309) وأحمد وآدم.

    من بين الفتيات اليهوديات المولودات في عام 2023، كانت الأسماء الأكثر شيوعا هي أبيغيل (1278) وأيالا (1171) وتمارا (1113).

    وفي الأسماء العشرة الأولى أيضا: سارة ومايا ونوعا وياعيل وإستير وليفي وحنا.

    وكان الاسم الأكثر شيوعا بين الفتيات المسلمات هو مريم (456) يليه تين وشام.

    المصدر: موقع srugim العبري

    التعليقات

    أخبار العالم

    "بوليتيكو" تنشر تقريرا عن أول خطوة سيتخذها ترامب تخص "الناتو" وأوكرانيا وجورجيا حال انتخابه رئيسا

    وبدأت أزمة كل شيء.. يبدو أن عصرا مظلما جديدا قد اقترب

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري: نصر الله غير مكانه بعد تلقيه تحذيرا من المخابرات الإيرانية بأن إسرائيل تنوي تصفيته

    أخبار العالم

    قناة "12" العبرية: رسالة لبنان السرية لإسرائيل.. بيروت مهتمة بالسلام وليس بالحرب

    أخبار العالم

    بن غفير: الشاباك والمدعي العام يحاولان القيام بضربات تستهدفني وهي محاولة لن تنجح

    أخبار العالم

    نيبينزيا ينتقد الرصيف الأمريكي الباهظ التكلفة في غزة ويعرض خيارا مثاليا كان يمكن للبيت الأبيض فعله

    أخبار العالم

    لواء احتياط إسرائيلي يطلق وصفا "جارحا" على نتنياهو وجنرالاته ويدعو لوقف حربهم في غزة فورا

    أخبار العالم

    هيئة البث الإسرائيلية: التحقيق مع بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع "المقاومة العراقية" استهدفت هدفا حيويا في حيفا (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    نائب نصر الله يمنح تل أبيب سبيلا وحيدا يضمن وقف حزب الله عملياته ضد إسرائيل ويمنع الحرب الشاملة

    أخبار العالم العربي

    "سرايا القدس" تنشر ملخصا لعملياتها ضد القوات الإسرائيلية

    أخبار العالم

    روحاني مخاطبا جليلي: إذا كان الاتفاق النووي سيئا لماذا صوّت عليه مجلس الأمن القومي خلال وجودك فيه

    أخبار العالم

    ريتر: ضربة قوات كييف على سيفاستوبول هجوم أمريكي على روسيا

    أخبار العالم

    خطوة متعمدة نحو التصعيد.. السفير الروسي في لاهاي يعلق على سماح هولندا بتصدير طائرات إف-16 لأوكرانيا

    أخبار العالم العربي

    "تتعمد إبراز مفاتنها".. النيابة العامة المصرية تنظر في واقعة القبض على بلوغر تنشر فيديوهات الفسق