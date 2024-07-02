وذكر المكتب أن الاسم الأكثر شيوعا بين مواليد 2023 هو محمد (2353)، يليه اسم يوسف الذي أطلق على 2069 ولدا (منهم 1325 يهوديا)، واسم داود الذي أطلق على 1892 ولدا (1761 يهوديا).

ومن بين الأولاد اليهود المولودين في عام 2023، كانت الأسماء الأكثر شيوعا هي داود (1760) ولاوي (1415) ويوسف (1324).

وفي الأسماء العشرة الأوائل أيضا: رافائيل وأريئيل وأوري وآري وموشيه ونوعم ويهودا.

وكان الاسم الشائع بين الأولاد المسلمين هو محمد (2309) وأحمد وآدم.

من بين الفتيات اليهوديات المولودات في عام 2023، كانت الأسماء الأكثر شيوعا هي أبيغيل (1278) وأيالا (1171) وتمارا (1113).

وفي الأسماء العشرة الأولى أيضا: سارة ومايا ونوعا وياعيل وإستير وليفي وحنا.

وكان الاسم الأكثر شيوعا بين الفتيات المسلمات هو مريم (456) يليه تين وشام.

المصدر: موقع srugim العبري