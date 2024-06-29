القضاء الليبي يصدر حكمه في جريمة مؤلمة ضحيتها طفلة عمرها 6 سنوات

أصدر وكيل النيابة الجزئية بمدينة طبرق الليبية اليوم السبت أمرا بحبس المتهمة بتعنيف الطفلة أسيل طارق، البالغة من العمر 6 سنوات، تمهيدا لرفع دعوى جنائية ضدها.

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وجاءت هذه الخطوة من قبل المحكمة عقب صدور نتائج تحقيقات أثبتت تعرض الطفلة لضرب مبرح بأداة صلبة، مما أدى إلى وفاتها.

وكشف التحقيق عن تفاصيل مؤلمة، حيث تعرضت الطفلة لاعتداءات جسدية شديدة لم تتناسب مع عمرها. وأكد الطبيب الشرعي أن الطفلة توفيت نتيجة الإصابات العنيفة التي تعرضت لها.

ووفقا للتحقيقات فقد تطابقت هذه الاستنتاجات مع شهادات الشهود التي استمع إليها المحقق، مما أدى إلى قرار حبس المتهمة للتحضير للدعوى الجنائية.

هذ وضجت مواقع إخبارية ليبية في وقت سابق بخبر وفاة الطفلة أسيل طارق المبروك (6 أعوام) من مدينة طبرق إثر تعرضها للضرب والتعذيب في مناطق متفرقة من الجسم.

المصدر: RT