"ضرب بأداة صلبة وآثار كي في جسمها" وفاة طفلة في ليبيا بعد تعرضها للتعذيب تثير ضجة كبيرة

ضجت مواقع إخبارية ليبية بخبر وفاة الطفلة أسيل طارق المبروك (6 أعوام) من مدينة طبرق إثر تعرضها للضرب والتعذيب في مناطق متفرقة من الجسم.

وفي التفاصيل استقبل مركز طبرق الطبي جثمان الطفلة أسيل التي وافتها المنية بعد تعرضها للتعذيب.

وقالت مصادر طبية وأمنية لموقع "بوابة الوسط" إنه "جرى التحفظ على جثمان الطفلة وإبلاغ الجهات المختصة قبل عرضه على الطب الشرعي".

وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية استدعت والد ووالدة الطفلة وأشقاءها إضافة إلى زوجة أبيها واستمعت إلى أقوالهم دون التحفظ على أي منهم ما أثار غضب الأم وعائلتها فيما لم يصدر بيان رسمي بالواقعة التي مر يومان على حدوثها.

وكشف تقرير الطب الشرعي المبدئي الذي اعتمد على الكشف الطبي الظاهري أن الوفاة نجمت عن "الضرب في أجزاء ومناطق متفرقة من الجسم تحديدا في الرأس والوجه".

وأضاف التقرير أن منطقة الصدر والفخذين تضمنت آثار كدمات وضربا بأداة صلبة ومنطقة الظهر بها آثار ضرب بأداة معدنية ساخنة (كي) إضافة لكسر قطعي كلي في الساعد الأيمن".

وأشار التقرير الذي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى "وجود آثار اختناق ونقص للأكسجين في الجسم وصدمة عصبية أدت إلى حدوث الوفاة" موضحا إصدار تقرير نهائي بالصفة التشريحية.

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة وغضب بين الليبيين خاصة أن تفاصيلها لا تزال غامضة ومرتكبها مجهولا بينما اتجهت الشكوك نحو زوجة الأب.

#طبرق.. مقــ..ــتل الطفلة أسيل طارق المبروك تحت التعــ..ـذيب على يد زوجة أبيها. pic.twitter.com/r1vrttShGF — ليبيا لايف (@libyalive218) June 26, 2024

وقال ناشط: "لاحول ولاقوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل"

لاحول ولا قوة الا بالله... حسبنا الله ونعم الوكيل... — Muhammed Albaruni (@MuhammedAlbaru1) June 26, 2024

وكتبت ناشطة: "لو كنت أنا القاضي نعدم العيلة كلها".

لو كنت انا القاضي نعدم العيله كلها — امي ام الأوطان (@jawad_1900) June 26, 2024

وعلق حساب: "حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي ضربها كسرة في ايديه".

حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي ضربها، كسرة في ايديه. — Hajer Okok (@hajerokok) June 26, 2024

فيما نشر ناشط صورة الطفلة وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسيل".

وقال أحدهم: "ضحية الساديين اللي انجابت في وسطهم ربي يرحمك طير من طيور الجنة إن شاء الله وربي يأخذ حقك".

ضحية الساديين اللي انجابت في وسطهم ربي يرحمك طير من طيور الجنة إن شاء الله وربي يأخذ حقك — Abdo Humam (@MamHumam434562) June 26, 2024

المصدر: RT