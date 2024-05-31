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ليبيا.. القبض على قاتل زوجته بعد ملاحقة من طرابلس إلى مصراتة

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ليبيا.. القبض على قاتل زوجته بعد ملاحقة من طرابلس إلى مصراتة
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ألقت مديرية أمن مصراتة القبض على متهم بقتل زوجته قرب مسجد "شلوف" في منطقة الكريمية بالعاصمة طرابلس صباح اليوم الجمعة، بعد ساعات من وقوع الجريمة.

وتمكن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، بالتنسيق مع مديرية أمن مصراتة، من القبض على رجل متهم بقتل زوجته في منطقة الكريمية جنوب طرابلس صباح اليوم الجمعة.

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وأفادت الجهات الأمنية أن المتهم تم رصده في مدينة زليتن أثناء توجهه شرقا، حيث تم تعقبه والقبض عليه في مدينة مصراتة.

كما أكدت أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: RT

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