ليبيا.. العثور على جثث 65 مهاجرا على الأقل في مقبرة جماعية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في بيان يوم الجمعة أنه عُثر على مقبرة جماعية تضم جثث 65 مهاجرا على الأقل في جنوب غربي ليبيا هذا الأسبوع.

وأكد ناطق باسم الوكالة الأممية لفرانس برس أن قوات الأمن الليبية هي من عثرت على المقبرة.

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وأعربت المنظمة عن "صدمتها وقلقها البالغين"، مشيرة إلى أن ظروف وفاة المهاجرين "لم تُعرف بعد".

وأضافت "لكن يُعتقد أنهم لقوا حتفهم أثناء عملية تهريبهم عبر الصحراء".

وأعربت المنظمة الأممية عن تقديرها لإطلاق السلطات الليبية تحقيقا في وفاة المهاجرين ودعتها إلى "ضمان انتشال رفات المهاجرين المتوفين والتعرف عليه ونقله في شكل يحفظ كرامة الضحايا وإبلاغ عائلاتهم ومساعدتها.

وأفاد متحدث باسم منظمة الهجرة في بيان بأن "كل تقرير عن مهاجر مفقود أو خسارة روح تعني عائلة في حالة حزن تبحث عن أجوبة بشأن أحبائها أو تأكيد لمأساة الفقدان".

وأضاف أن "ثمن التحرّك غير الكافي واضح في ازدياد الوفيات والظروف المقلقة التي يجد المهاجرون أنفسهم فيها".

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وذكرت المنظمة بأن حالات الوفاة هذه تظهر "الحاجة الملحة الى التعامل مع تحديات الهجرة غير المنظمة بما في ذلك عبر استجابة منسّقة لتهريب المهاجرين والإتجار بالبشر".

وأفادت بأنه وفي غياب طرق منظّمة تمنح فرصا للهجرة القانونية، سيتواصل وقوع هذا النوع من المآسي على هذا الطريق.

ويقول "مشروع المهاجرين المفقودين" التابع لمنظمة الهجرة، إن 3129 حالة وفاة وفقدان سُجّلت عام 2023 على طريق المتوسط إلى أوروبا، ليصبح طريق الهجرة الأكثر تسببا بسقوط وفيات في العالم.

ودعت المنظمة الدولية للهجرة السلطات في البلدان الواقعة على هذا الخط إلى "تعزيز التعاون الإقليمي لضمان سلامة المهاجرين وحمايتهم، بغض النظر عن وضعهم وفي مختلف مراحل رحلاتهم".

المصدر: أ ف ب