تونس.. إحباط عمليتي هجرة غير شرعية بسواحل جرجيس والمهدية

تمكنت الوحدات البحرية التابعة للإقليم البحري بجنوب ووسط تونس من إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة بجرجيس من ولاية مدنين (جنوب شرق) والمهدية (وسط شرق).

وأنقذت الوحدات البحرية 77 مهاجرا من جنسيات أجنبية مختلفة وذلك وفق بلاغ أصدرته الإدارة العامة للحرس الوطني يوم السبت.

وفي التفاصيل، تمكنت الوحدات العائمة بمنطقة الحرس البحري بجرجيس التابعة للإقليم البحري بالجنوب، من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية بطريقة غير شرعية ونجدة وإنقاذ 24 مهاجرا من جنسيات أجنبية مختلفة بالإضافة إلى انتشال 5 جثث.

وذكرت الإدارة العامة للحرس الوطني أنهم أبحروا من سواحل دولة مجاورة.

وفي المهدية تمكنت وحدات منطقة الحرس البحري التابعة للإقليم البحري بالوسط، من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية ونجدة وإنقاذ 53 مهاجرا من جنسيات أجنبية مختلفة.

أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني بأنه بمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

المصدر: RT