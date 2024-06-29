اشتباكات في نابلس والقوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا

اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم السبت، حي المخفية بمدينة نابلس بالضفة الغربية، حيث دارت اشتباكات مع المسلحين الفلسطينيين في المدينة.

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وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها صفحات فلسطينية محلية عبر مواقع التواصل، دوي إطلاق الرصاص والاشتباكات العنيفة في حي المخفية بمدينة نابلس.

من جهتها، قالت كتائب شهداء الأقصى في نابلس، إن "مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الصهيوني المقتحمة لحي المخفية في مدينة نابلس، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة".

في غضون ذلك، أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت فجرا، شابا من مدينة نابلس، بعدما دهمت منزله وفتشته.

وقالت مصادر مصادر إعلامية فلسطينية، إن مجموعة من الشبان استهدفت آليات للقوات الإسرائيلية بالزجاجات الحارقة خلال اقتحام بلدة سبسطية شمال غربي نابلس.

كما دهمت القوات عددا من المنازل في وسط نابلس.

وفي الخليل، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة خارس شمال المدينة، ودهمت منازل المواطنين واعتقلت عددا من الشبان. وصادرت عدة مركبات، بالإضافة إلى عمليات التفتيش والتحقيق.

أما في جنين، فقد اقتحمت القوات الإسرائيلية قريتي السيلة الحارثية والفندقومية جنوب المدينة.







المصدر: وسائل إعلام فلسطينية+ RT