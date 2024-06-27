"أبو حمزة": "كتيبة جنين" تمكنت من تفجير آليتين إسرائيليتين شمال المدينة وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح

أعلن "أبو حمزة"، الناطق باسم "سرايا القدس" أن مقاتلي "كتيبة جنين" تمكنوا من تفجير آليتين عسكريتين في منطقة سهل مرج عامر شمالي مدينة جنين وأوقعوا طاقمها بالكامل بين قتيل وجريح.

وقال الناطق باسم "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين: "تمكن مجاهدونا الأبطال في "كتيبة جنين" (التابعة لسرايا القدس) عند منتصف الليلة الماضية من تفجير آليتين عسكريتين كمقدمة لكمين مركب في منطقة سهل مرج بن عامر شمال جنين وأوقعنا طاقمهما بالكامل بين قتيل وجريح ومن ثم الاشتباك المباشر والالتحام مع قوات النجدة التي أوقعنا فيها أيضا إصابات محققة".

وأضاف: "نؤكد تفجيرنا ما يزيد عن ستة عبوات ناسفة والاشتباك المباشر مع قوات العدو المتوغلة في عدة مناطق بجنين ومخيمها لأكثر من ثمانية ساعات متواصلة خلال "عملية بأس جنين 2".

وأشار أبو حمزة إلى أنه "وفي ضوء العمل المتزامن والمتصاعد في كافة الساحات ومحاور النزال نؤكد ثباتنا ومضينا قدما في الجهاد والكفاح والإستبسال دفاعا عن حقنا المشروع لتحقيق أهداف شعبنا المظلوم ومقاومته العادلة إذ لن نبرح ساحات القتال والمواجهة حتى دحر الاحتلال ولن يكون أمام العدو إلا الإنسحاب الذليل وكرامة مهدورة في الضفة وغزة وكل الساحات أمام بسالة المقاومة والصمود الأسطوري لشعبنا العزيز".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة ستة عشر جنديا، بينهم حالة خطرة، في كمين بمدينة جنين في الضفة الغربية.

المصدر: RT