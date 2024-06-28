ترامب يكشف كيف تصبح أمريكا صديقة لروسيا والصين وكوريا الشمالية

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن روسيا والصين وكوريا الشمالية لن تبقى معادية لواشنطن إذا وجد "زعيم عاقل" للبيت الأبيض موضحا أن أعداء الولايات المتحدة يقبعون داخل البلاد.

وقال ترامب متحدثا في تجمع لأنصاره في ولاية فيرجينيا: "لدينا أعداء خارجيون، الصين وروسيا وكوريا الشمالية، لكن في الحقيقة، هؤلاء لن يكونوا (في المستقبل) أعداء إذا تواجد لديكم رئيس عاقل.. إذا تواجد لديكم رئيس عقلاني، فلن يكونوا أعداء لكم، وستتفقون معهم بشكل مذهل".

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وأعرب السياسي الأمريكي عن ثقته بأن الولايات المتحدة في ظل إدارته حظيت باحترام الدول الأخرى و"لم يكن لديها أي مشاكل".

وأكد ترامب أن أسوأ أعداء الولايات المتحدة في رأيه، ليسوا في الخارج، بل في داخل البلاد.

وينتقد ترامب بشكل متكرر إدارة بايدن وتدخلها الحالي في الشرق الأوسط وطريقتها في التعامل مع الأزمة الأوكرانية وسياساتها الداخلية والخارجية، ويتهمها بتدهور العلاقات مع روسيا.

وكان قد صرح في وقت سابق أنه سيتمكن من حل الصراع في أوكرانيا إذا فاز في الانتخابات حتى قبل توليه منصبه رسميا.

وجرت أول مناظرة متلفزة بين الرئيس الأمريكي الحالي بايدن وسلفه دونالد ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا، وتمت للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي من دون جمهور ولا صحفيين، وبلغت مدتها 90 دقيقة. وقامت كافة شركات التلفزيون الأمريكية الكبرى ببث هذا الحدث.

المصدر: RT