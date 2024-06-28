بوتين.. الغائب الحاضر في مناظرة ترامب-بايدن.. فكم مرة ذكر اسمه؟

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المناظرة "التاريخية" التي جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه الجمهوري على الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، حيث جرى ذكره 12 مرة خلال 90 دقيقة.

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فقد قال ترامب عن بايدن في بداية سلسلة من المشادات بين المرشحين بشأن الحربين في أوكرانيا وغزة "لو كان لدينا رئيس حقيقي، رئيس يحترمه بوتين.. لما غزا أوكرانيا أبدا".

وقال بايدن عن ترامب "استمر.. دع بوتين يدخل ويسيطر على أوكرانيا، ثم ينتقل إلى بولندا وأماكن أخرى. انظر ماذا سيحدث بعد ذلك. ليس لديه أي فكرة عما يتحدث عنه من الأساس".

وكان الرئيس الروسي أكد بوقت سابق أنه بعد الانتخابات الأمريكية، لن يحدث أي تغيير جدي في العلاقات بين واشنطن وموسكو.

وقال في لقاء مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في مقر شركة غاز بروم بمدينة سان بطرسبوغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي مطلع يونيو الجاري، إن "روسيا لا تهتم بمن فاز في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ترامب أم بايدن"، معتبرا أن "الولايات المتحدة تحرق دولتها من الداخل خلال المعركة الانتخابية".

وأضاف بوتين أن "شيئا لن يتغير بشكل أساسي في السياسة الأمريكية نحو روسيا بعد الانتخابات في الولايات المتحدة، وإذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة مبنية على المصالح الوطنية، من الممكن تغيير نهج واشنطن في التعامل مع العلاقات مع روسيا والصراع في أوكرانيا.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لعام 2024، هي الانتخابات الرئاسية الـ 60، والمقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، وستكون أول انتخابات رئاسية بعد إعادة توزيع الأصوات الانتخابية وفقا لإعادة توزيع التعداد السكاني بعد عام 2020.

المصدر: RT+ وكالات