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"الفرق شاسع".. شاهد بايدن يسقط في مناظرة "لغة الجسد" مع ترامب!

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لقطة من المناظرة بين بايدن وترامب نشرها أحد المغردين عبر موقع أكس متسائلا: إذا.. من فاز؟
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أثارت "لغة الجسد" إحراجا كبيرا للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال المناظرة التاريخية مع منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب ما أثار تفاعلا عبر مواقع التواصل.

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وتحدث ناشطون عن "انتصار ترامب" خلال المناظرة، حيث بدا "الفرق شاسعا" بين الرجلين من حيث لغة الجسد والاستخفاف بالخصم.

وجمع ناشط أكثر اللحظات إحراجا على الإطلاق للرئيس بايدن خلال المناظرة قائلا إنه "أمر مخيف حقا التفكير في أن هذا الرجل مسؤول عن أقوى دولة على وجه الأرض"، وقال ناشط آخر إن "ترامب قد أفحم بالفعل بايدن". 

وقالت إحدى الناشطات إن لغة الجسد وتعابير وجه بايدن أظهرت أنه لا يملك "كاريزما القيادة" أمام ملامح ونظرات ترامب وطريقة إجاباته الحازمة، فيما اعتبر ناشط آخر أن "ترامب دمر بايدن خلال المناظرة".

وتداول الناشطون إحدى أكثر اللقطات إحراجا لبايدن، حيث تلعثم أكثر من مرة وعجز عن نطق الكلمات بشكل سليم، فرد ترامب على طلب مدير الحوار التعليق على كلام بايدن بالقول: "لم أفهم ما قاله ولا أعتقد أنه هو نفسه فهم ما كان يقوله!".

المصدر: RT

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