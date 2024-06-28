"الفرق شاسع".. شاهد بايدن يسقط في مناظرة "لغة الجسد" مع ترامب!

أثارت "لغة الجسد" إحراجا كبيرا للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال المناظرة التاريخية مع منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب ما أثار تفاعلا عبر مواقع التواصل.

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وتحدث ناشطون عن "انتصار ترامب" خلال المناظرة، حيث بدا "الفرق شاسعا" بين الرجلين من حيث لغة الجسد والاستخفاف بالخصم.

أنظروا إلى وجه بايدن المرتبك بعد أن قال ترامب:

"لدينا أكبر عدد من الإرهابيين الذين يدخلون بلادنا الآن". pic.twitter.com/ECOTv1W6VZ — F A T I M A (@Tima_Yu) June 28, 2024

فرق شاسع بين بايدن وترامب لغة الجسد

والاستخفاف بالخصم هكذا كان شعار

ترامب ينتصر في المناظرة .. — ‏خالد بن فهد (@zp1741) June 28, 2024

وجمع ناشط أكثر اللحظات إحراجا على الإطلاق للرئيس بايدن خلال المناظرة قائلا إنه "أمر مخيف حقا التفكير في أن هذا الرجل مسؤول عن أقوى دولة على وجه الأرض"، وقال ناشط آخر إن "ترامب قد أفحم بالفعل بايدن".

I put together a compilation of all of Joe Biden’s most embarrassing moments during the CNN presidential debate ⚠️



🚨 SHARE THIS WITH EVERYONE YOU KNOW IMMEDIATELY 🚨



It’s actually really scary thinking about how this guy will be in charge of the most powerful country on earth… pic.twitter.com/sXEy0KSj2n — Matt Wallace (@MattWallace888) June 28, 2024

DONALD TRUMP JUST COOKED JOE BIDEN 😭 pic.twitter.com/XEl1JRUGnF — iqkev (@iqkev) June 28, 2024

وقالت إحدى الناشطات إن لغة الجسد وتعابير وجه بايدن أظهرت أنه لا يملك "كاريزما القيادة" أمام ملامح ونظرات ترامب وطريقة إجاباته الحازمة، فيما اعتبر ناشط آخر أن "ترامب دمر بايدن خلال المناظرة".

Trump: “I really don’t know what he said at the end of that sentence, I don’t think he does either.” 🤣 pic.twitter.com/dyU3IvgjZj — Adan Salazar (@AdanSalazarWins) June 28, 2024

I’ve never been a fan of President Donald Trump - but he’s absolutely destroying Joe Biden in this debate… Trump is also being surprisingly generous here. This is an embarrassment to the DNC #Debates2024pic.twitter.com/eJd76h7vjp — Andy Signore (@andysignore) June 28, 2024

وتداول الناشطون إحدى أكثر اللقطات إحراجا لبايدن، حيث تلعثم أكثر من مرة وعجز عن نطق الكلمات بشكل سليم، فرد ترامب على طلب مدير الحوار التعليق على كلام بايدن بالقول: "لم أفهم ما قاله ولا أعتقد أنه هو نفسه فهم ما كان يقوله!".

Trump: “I really don’t know what he said at the end of that sentence, I don’t think he does either.” 🤣 pic.twitter.com/dyU3IvgjZj — Adan Salazar (@AdanSalazarWins) June 28, 2024

المصدر: RT