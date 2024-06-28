كابولوف: العالم بدأ يدرك أن "طالبان" هي السلطة الحقيقية في أفغانستان

قال زامير كابولوف ممثل الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، إن العالم بدأ يدرك أن حركة طالبان هي السلطة الحقيقية التي تحكم أفغانستان، و"روسيا أدركت ذلك قبلهم بكثير".

وخلال رده على سؤال عما إذا كان المجتمع الدولي قد بدأ يفهم أن طالبان هي السلطة الحقيقية التي يجب التعامل معها، أضاف كابولوف، الذي يشغل كذلك منصب مدير الإدارة الآسيوية الثانية بالخارجية الروسية: "طبعا بدأ الإدراك يصل إليهم. روسيا أدركت ذلك في وقت مبكر جدا. أفضل أن يأتي ذلك متأخرا من ألا يأتي أبدا".

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ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع القادم للممثلين الخاصين لأفغانستان، والذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في الدوحة في الفترة من 30 يونيو إلى الأول من يوليو.

وعند رده على سؤال حول ما تتوقعه روسيا نتيجة اللقاء في الدوحة، قال كابولوف: "من وجهة نظرنا، سيكون هذا الاجتماع مفيدا إذا ساهم في استئناف التعاون الوثيق والبناء بين المجتمع الدولي والسلطات الأفغانية، في المقام الأول لصالح حل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه هذا الشعب وهذا البلد. نحن سننطلق من هذا الأمر بالذات".

وأشار إلى أنه سيتحدث حتما على هامش الاجتماع في الدوحة مع وفد طالبان. وقال ردا على سؤال عما إذا كان يعتزم عقد اجتماع ثنائي مع وفد طالبان "بالتأكيد سنتواصل على هامش الفعالية، وخلال أي صيغ أخرى مناسبة".

المصدر: تاس