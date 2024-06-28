7 لحظات لا تنسى من مناظرات الرئاسة الأمريكية في 6 عقود

كان للمناظرات الرئاسية الأمريكية على مدى السنوات الستين الماضية نصيبها من اللحظات عالية المخاطر التي لا تُنسى بعضها كلف مرشحين خسارة الانتخابات وبعضها ساهم في فوز آخرين.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إنه وفي أول مناظرة رئاسية متلفزة في سبتمبر 1960، بدت تميل إلى اختيار واضح المعالم بين ريتشارد نيكسون الذي كان مريضا يتصبب عرقا بشكل واضح مقارنة بمنافسه الهادئ والشاب جون إف كينيدي.

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أما في عام 1984، استخدم رونالد ريغان الذي كان يبلغ من العمر 73 عاما آنذاك، الفكاهة لتبديد المخاوف بشأن عمره في مناظرة مع والتر مونديل، فكان التأثير سحريا ومدمرا سياسيا بالنسبة لوالتر مونديل.

ووفق "سي إن إن" جاءت معظم تلك اللحظات الحاسمة دون سابق إنذار أو حسبان.

وذكرت أنه وفي مناظرة نائب الرئيس عام 1988، وصف دان كويل نفسه بأنه نسخة جمهورية من جون كينيدي الشاب، ما أثار منافسه لويد بنسون بشكل مثالي وجاء جوابه صادما لكويل.

وأشارت إلى أنه كانت هناك وخلال المناظرات أخطاء لا تحتوي على كلمات وهناك زلات لغة الجسد، ففي عام 1992 بدا جورج بوش الأب بعيدا عن الواقع من خلال إلقاء نظرة خاطفة على ساعته عندما تحدث أحد الحضور عن تباطؤ الاقتصاد.

أما في عام 2000، فتنهد آل غور بصوت مسموع، وفي مناظرة أخرى في ذلك العام اقترب آل غور قليلا من جورج بوش الابن على المنصة.

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جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه الرئيس السابق دونالد ترامب وافقا على إجراء مناظرتين في انتخابات 2024 إحداهما على CNN في 27 يونيو والأخرى على ABC في 10 سبتمبر، قبل المواعيد المعتادة للمناظرات التي كانت تبدأ في سبتمبر.

وبالإضافة إلى أن هذه المناظرة لم تنظمها "لجنة المناظرات الرئاسية" التي أشرفت على جميع المناظرات في كل دورة انتخابية رئاسية أمريكية منذ عام 1988.

وفي السياق تقول محللة الشؤون السياسية لشبكة "CNN" لورا بارون لوبيز، "إن أي علامة أو عادة صغيرة قد تكون لدى المرشح هي شيء يمكن للناخبين استغلاله، ويمكن أن يغير الطريقة التي ينظرون بها إلى المرشح".

وأضافت عن مناظرة هذا العام، "إن العديد من الأمريكيين هذا العام قد قرروا بالفعل لمن سيصوتون، وتلك اللحظات مهما كانت مثيرة لن تغير الوضع بشكل ملحوظ".

جدير بالذكر أن أول مناظرة متلفزة في تاريخ الانتخابات الأمريكية كانت بين جون كينيدي وريتشارد نيكسون داخل أستديو تلفزيوني دون حضور جمهور وتوقفت المناظرات حتى عام 1976، ومنذ ذلك الحين كانت تنظم أمام جماهير يطلب منها عدم إصدار ضجيج باستثناء بداية ونهاية المناظرة.

المصدر: "سي إن إن"