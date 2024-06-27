قبل ساعات من مناظرتهما لـ90 دقيقة وإعلانين فقط .. ترامب يطلق وصفا على بايدن

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن رئيس بلاده الحالي جو بايدن يشكل "تهديدا للديمقراطية، وكذلك لمستقبل الولايات المتحدة".

وكتب ترامب على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي تروث: "جو بايدن يشكل تهديدا للديمقراطية، وتهديدا لبقاء ووجود بلدنا".

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وفي نهاية شهر مايو، قال ترامب إنه "إذا فاز بايدن بالانتخابات الرئاسية، فقد لا يتبقى شيء من الولايات المتحدة".

هذا ويلتقي بايدن وترامب على منصة المناظرة اليوم الخميس في أول مواجهة متلفزة قد تكون حاسمة في سباق العودة إلى البيت الأبيض في نوفمبر.

وسيخوض بايدن وترامب مناظرة رئاسية تاريخية، فهي ليست فقط أول مناظرة على الإطلاق بين رئيس حالي وآخر سابق، ولكنها أيضا أول مناظرة لأي من المرشحين في انتخابات هذا العام.

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وتجمع هذه المناظرة الرئيس الأكبر سنا في التاريخ الأمريكي و"مجرما مدانا"، ومن المتوقع أن تكون مختلفة عما عهده الأمريكيون من مناظرات رئاسية تقليدية، حيث أنها ستكون دون جمهور ولن يسمح لهما بإحضار أنصارهما داخل استوديوهات تصوير المناظرة في المقر الرئيسي لشبكة CNN بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا، كما أنها ستكون دون فواصل إعلانات تجارية، وسيتم إغلاق ميكروفون المرشح عندما يتحدث منافسه، ولا يسمح للمرشحين بإعداد ورقة مسبقة ينظران فيها أثناء النقاش.

المصدر: RT