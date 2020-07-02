 
مباشر
عاجل
77.92% صوتوا لصالح التعديلات الدستورية في روسيا بعد فرز 100%

ترامب: إذا فاز بايدن فستنهار البورصة!

أخبار العالم

ترامب: إذا فاز بايدن فستنهار البورصة!
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o806

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حوار تلفزيوني من أن فوز نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في انتخابات نوفمبر، سيؤدي إلى انهيار سوق الأوراق المالية.  

وفي معرض رده على طلب، بالتعليق على اقتراح الديمقراطي بايدن برفع معدلات الضرائب على الأثرياء والشركات، على خلفية مستوى البطالة المرتفع في البلاد، قال ترامب: "إذا جرى ذلك، فسوف تنهار الأسواق".

من جهة ثانية، أعرب الرئيس الأمريكي في حوار مع قناة تلفزيون "فوكس بيزنس" عن تفاؤله بأن مؤشرات الأسواق "يمكن أن تصل إلى مستويات مرتفعة قياسية في بداية العام المقبل أو حتى قبل ذلك"، إذا بقي الحال على ما هو عليه.

واتهم الرئيس الجمهوري منافسه الديمقراطي الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالرغبة في "رفع جميع الضرائب من أجل زيادة النفقات على الهراء وما لا يعمل".

وشبه ترامب الوضع في البورصة بعد فوز مفترض لممثل الحزب الديمقراطي، بالصداع الناجم عن التعاطي المفرط للكحول، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن مقترحات بايدن ستُدعم من قبل  الأمريكيين، مضيفا أن "الديمقراطيين يريدون رفع بعض الضرائب، وفي النهاية جميع الضرائب. هذا سيقتل السوق المالية، ويدمر كل ما نقوم به، بما في ذلك فرص العمل الجديدة".

وحذر الرئيس الأمريكي من أن "البورصة إذا تم انتخاب بايدن، ستصاب بحالة شديدة من الصداع الذي يلي السكر، وستنهار لا محالة".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا