حكومة بوليفيا: اعتقال 17 شخصا آخرين يشتبه بضلوعهم في محاولة الانقلاب الفاشلة

أعلنت حكومة بوليفيا، يوم الخميس، اعتقال 17 شخصا آخرين للاشتباه بضلوعهم في محاولة "الانقلاب الفاشلة".

ولم يقدم عضو مجلس الوزراء إدواردو ديل كاستيو تفاصيل عن المعتقلين السبعة عشر، سوى قوله إن "أحدهم مدني يدعى أنيبال أغيار غوميز"، الذي وصفه بأنه "العقل المدبر للانقلاب الفاشل الذي تزعمه قائد الجيش في البلاد، الجنرال خوان خوسيه زونييغا".

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وانسحب جنود بوليفيون من أمام القصر الرئاسي في لاباز بعدما حاولوا بواسطة مدرعات اقتحام مقر الرئيس لويس آرسي الذي اتهم قائد الجيش الجنرال خوان خوسيه زونييغا بتنفيذ "محاولة انقلاب".

وأوقفت الشرطة البوليفية قائد الجيش الجنرال خوان خوسيه زونييغا بعدما أقاله الرئيس لويس آرسي واتهمه بتنفيذ "محاولة انقلاب فاشلة"، بحسب مشاهد بثها التلفزيون الرسمي.

هذا وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيرته البوليفية سيليندا سوسا لوندا دعم موسكو الثابت لحكومة الرئيس لويس آرسي على خلفية محاولة الانقلاب العسكري.

المصدر: RT + "أ ب"