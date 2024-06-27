الجنرال قائد محاولة الانقلاب في بوليفيا يوضح سبب فشله

قالت رئيسة الإدارة الرئاسية البوليفية ماريا نيلا برادا، إن الجنرال خوان خوسيه زونييغا الذي قاد محاولة الانقلاب في البلاد أرجع سبب فشله لأسباب لوجستية.

وقالت نيلا برادا للصحفيين: "سأل المحققون زونييغا لماذا فشل في تحقيق أهداف التمرد، فأجاب أنه فشل بسبب تأخر وصول الوحدات المقاتلة، لم تتمكن حشود القوات المسلحة والقوات الجوية من الوصول في الموعد المحدد".

إقرأ المزيد

وقبل اعتقاله زعم زونييغا أن الرئيس لويس آرسي نفسه طلب منه القيام بعملية تمرد صورية كي يرفع من شعبيته قبيل الانتخابات.

وأظهرت المشاهد عناصر من الشرطة وهم يلقون القبض على الجنرال زونييغا بينما كان يتحدث إلى صحافيين أمام ثكنة عسكرية ويجبرونه على ركوب سيارة للشرطة قبل أن يخاطبه وزير الداخلية جوني أغيليرا قائلا له "أنت رهن التوقيف أيها الجنرال".

هذا وانسحب جنود بوليفيون الأربعاء من أمام القصر الرئاسي في لاباز بعدما حاولوا بواسطة مدرعات اقتحام مقر الرئيس آرسي الذي اتهم قائد الجيش الجنرال خوان خوسيه زونييغا بتنفيذ "محاولة انقلاب".

المصدر: التلفزيون الرسمي البوليفي