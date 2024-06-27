7 عناوين لما حدث في بوليفيا

تحركت وحدات من الجيش البوليفي في 26 يونيو، بقيادة الجنرال خوان خوسيه زونييغا نحو وسط العاصمة لاباز وحاصرت عددا من المقرات الحكومية، فيما اتهمت السلطات العسكريين بمحاولة الانقلاب.

زونييغا دق بوابة الرئاسة معززا بجنود وعربات مدرعة مطالبا رئيس البلاد بالإفراج عن عدد من السجناء، بمن فيهم رئيسة البلاد السابقة جانين أغنيس وأعلن مع بدء تحرك القوات الموالية له عن عزمه "استعادة الوطن"، قائلا إن " الأمور لا يمكن أن تستمر كما هي الآن".

أدان الرئيس البوليفي لويس آرسي "التحركات الغريبة لبعض وحدات الجيش"، داعيا إلى "احترام الديمقراطية" وخاطب الأمة.

وصف رئيس بوليفيا الأحداث بأنها محاولة انقلاب وعين قيادة جديدة للقوات المسلحة في البلاد.

القائد الجديد للقوات المسلحة البوليفية أمر الجيش بالعودة إلى وحداتهم فورا، فانسحب الجنود من أمام القصر الرئاسي في لاباز.

أكد وزير الداخلية البوليفي إصابة تسعة أشخاص على الأقل خلال الأحداث الأخيرة في البلاد.

أوقفت الشرطة البوليفية قائد الجيش الجنرال خوان خوسيه زونييغا بعدما أقاله الرئيس لويس آرسي واتهمه بتنفيذ "محاولة انقلاب فاشلة"، كما تم اعتقال القائد السابق للقوات البحرية البوليفية خوان أرنيس سلفادور.

زعم زونييغا أن الرئيس لويس آرسي نفسه طلب منه القيام بعملية تمرد صورية كي يرفع من شعبيته قبيل الانتخابات.

المصدر: RT