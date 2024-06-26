رئيس بوليفيا يستبدل قيادة الجيش.. والعسكريون ينسحبون من وسط العاصمة

استبدل الرئيس البوليفي، لويس آرسي، قيادة الجيش على خلفية تحركات القوات بقيادة القائد المقال خوان خوسيه زونييغا ضد الحكومة، يوم الأربعاء، التي وصفتها السلطات بمحاولة الانقلاب.

وقام الرئيس آرسي بتعيين الجنرال خوسيه ويلسون سانشيز قائدا عاما جديدا للقوات المسلحة، إضافة لتعيين قادة جدد للقوات البرية والجوية والأسطول في مراسم جرت بالقصر الرئاسي.

#Bolivia | Luis Arce cambia el Alto Militar de Bolivia en medio de la toma de la plaza Murillo



Arce posesionó a los nuevos jefes militares en medio de gritos de “los golpistas no pasarán”https://t.co/urAVoEq8sL — EL DEBER (@grupoeldeber) June 26, 2024

وفور تعيينه قائدا للجيش أمر القوات بالانسحاب من العاصمة والعودة إلى قواعدها.

Nuevo Comandante del Ejército ordena a militares movilizados a retornar a sus unidades



El nuevo jefe militar emitió la orden después de haber sido posesionado en su nuevo cargo por el presiden#ElDeber#Boliviahttps://t.co/SPkdPWvtoM — EL DEBER (@grupoeldeber) June 26, 2024

كما أعلنت النيابة العامة البوليفية فتح تحقيق مع الجنرال زونييغا.

وقبل ذلك، ألقى الرئيس البوليفي خطابا للشعب، أكد فيه أن الحكومة ونائب رئيس الجمهورية موجودون في القصر الرئاسي و"عازمون على التصدي لمحاولة الانقلاب أو أي تحرك يهدد الديمقراطية".

ودعا الشعب "للاستنفار ضد الانقلاب ولصالح الديمقراطية. ولا يمكننا أن نسمح بأن تحصد محاولات الانقلاب أرواح بوليفيين من جديد".

#BTVMultimedia |🔴 Vea el momento en el que el presidente Luis Arce se pone de frente al general Zúñiga y le ordena que desmovilice las Fuerzas Armadas. pic.twitter.com/s8XqNIEuvU — Bolivia tv Oficial (@Canal_BoliviaTV) June 26, 2024

وتبادل الرئيس آرسي أطراف الحديث مع زعيم المتمردين، قائد الجيش المقال خوان خوسيه زونييغا، الذي وصل إلى القصر الرئاسي على متن عربة مدرعة.

AP Juan Karita

وطالب الرئيس آرسي الجنرال زونييغا بسحب القوات من وسط العاصمة.

وتحدث زونييغا للصحفيين المجتمعين في المكان أنه يطالب بالإفراج عمن وصفهم بالمعتقلين السياسيين، بمن فيهم الحاكم السابق لولاية سانتا كروز لويس كاماتشو والرئيسة السابقة جانين آنييز.

لكن كاماتشو وآنييز نددا بتصرفات العسكريين بقيادة زونييغا، مؤكدين على ضرورة احترام النظام الدستوري.

كما دان تحركات العسكريين الرؤساء البوليفيون السابقون كارلوس ميسا وخورخي كيروغا وإدواردو رودريغيز.

Tanquetas del Ejército se repliegan de la Plaza Murillo y vuelven al Estado Mayor#Último 🔴 | Tanquetas del Ejército se repliegan de la Plaza Murillo y vuelven a instalaciones del Estado Mayor.#BTVInformapic.twitter.com/uByEvPw79j — Bolivia tv Oficial (@Canal_BoliviaTV) June 26, 2024

وغادر زونييغا القصر الرئاسي، وبدأت القوات المنتشرة في ساحة موريليو، حيث تقع أهم المقرات الحكومية بوسط العاصمة لاباز، بالانسحاب من المكان.

وتجمع أنصار الرئيس لويس آرسي في وسط العاصمة، محتجين على تحركات العسكريين المتمردين.

#Bolivia | Con la tricolor en la mano, la población que se apostó en el centro paceño y observó cómo se retiraron los militares, entonaron el Himno Nacional.



Video: APG pic.twitter.com/6Tv2WbO4rU — EL DEBER (@grupoeldeber) June 26, 2024

وظهر الرئيس آرسي في شرفة القصر الرئاسي أمام مؤيديه بعد انسحاب العسكريين من الساحة. وشكر المواطنين على دعمهم، مؤكدا "احترام الديمقراطية" في البلاد.

#BTVMultimedia | 🇧🇴💪 ¡Una victoria para la democracia! 📌 Tras los momentos de tensión vividos en Plaza Murillo, el presidente Luis Arce celebró junto a la población el repliegue de los militares. pic.twitter.com/OMvY7sTgGH — Bolivia tv Oficial (@Canal_BoliviaTV) June 26, 2024

#BTVInforma | 💪 La población llegó hasta las puertas del Palacio de Gobierno para manifestar su respaldo a la gestión del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, tras el intento de golpe de Estado propiciado por militares.

Fotos: Gustavo Ticona pic.twitter.com/zNO1QNmbKP — Bolivia tv Oficial (@Canal_BoliviaTV) June 26, 2024

وأفادت صحيفة "إل ديبير" البوليفية بإصابة إحد المحتجين في المواجهات مع العسكريين أمام القصر الرئاسي.

#LaPaz | Reportan un primer herido durante el intento de golpe de Estado encabezado por el general Zúñiga. Un grupo importante de ciudadanos se apostó junto a la Casa Grande del Pueblo para protestar contra la movilización irregular de los militares.



Video: Marco Chiquimia pic.twitter.com/H9CbCoTnAU — EL DEBER (@grupoeldeber) June 26, 2024

وكان العسكريون بقيادة الجنرال زونييغا المقال من قيادة الجيش بعد إعلانه الاستعداد لاعتقال الرئيس الأسبق، حليف الرئيس الحالي إيفو موراليس، قد انتشروا في وسط العاصمة، حيث أعلن زونييغا أنه يعتزم "استعادة الوطن".

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ودان محاولته الانقلابية كل من مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (سيلاك) ومنظمة الدول الأمريكية والمفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وقادة البرازيل والمكسيك وكولومبيا وكوبا وإسبانيا.

المصدر: RT + وكالات