روسيا تدعم إنشاء رابطة للدول الخاضعة للعقوبات وتكشف خطة أمريكية ماكرة تستهدف الاتحاد الأوروبي

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إلى إنشاء رابطة للدول التي فرضت عليها عقوبات واسعة النطاق، وإجراء مشاورات حول الدفاع المشترك لمواجهتها.

وأوضح مدفيديف في كلمته خلال منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي أنه "تم في المنتدى القانوني الدولي الأخير طرح فكرة إنشاء رابطة للدول التي فرضت عليها عقوبات واسعة النطاق".

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وقال مدفيديف: "يمكننا العودة إلى هذه الفكرة، وبشكل عام، يمكن لمثل هذه الدول أن تتحد ليس فقط لإجراء مشاورات قانونية، ولكن أيضا لإجراء مشاورات حول الدفاع الجماعي ضد أولئك الذين فرضوا علينا العقوبات، بما في ذلك حتى قضايا الدفاع الجماعي عن النفس في الحالات الضرورية".

وأضاف أن "حقوق المستثمرين الحقيقيين لن تنتهك في الاقتصاد الروسي"، مشيرا إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا لعبة ماكرة ومدروسة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضد مصالح الاتحاد الأوروبي، كما أن حل الأزمة الأوكرانية غير ممكن دون رفع جميع العقوبات عن روسيا.

هذا وأكد مستشار البتناغون السابق دوغلاس ماكغريغور أن محاولات واشنطن العقيمة لعزل روسيا انقلبت عليها، مشيرا إلى اصطفاف الدول النامية مع موسكو وبكين بدلا من السير مع قطيع العقوبات.

المصدر: RT