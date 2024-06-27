محكمة في دونيتسك تدين مرتزقا أمريكيا غيابيا

أفادت لجنة التحقيق الروسية، بأن محكمة في دونيتسك، حكمت غيابيا على المرتزق الأمريكي مارك ويليام إليربروك، الذي قاتل إلى جانب القوات الأوكرانية، بالسجن لمدة 14 عاما.

وكتبت لجنة التحقيق على قناتها في تيلغرام: "أقرت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية بصحة الأدلة التي جمعتها لجنة التحقيق الروسية، واعتبرتها كافية للحكم غيابيا بالسجن على مارك ويليام إليربروك حامل جنسية الولايات المتحدة. وتم الحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة 14 عاما. وبعد ذلك تم وضعه على القائمة الدولية للمطلوبين".

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وأشارت لجنة التحقيق إلى أنه تمت إدانة إليربروك، بتهمة المشاركة كمرتزق في نزاع مسلح.

وذكرت اللجنة، أنها أثبتت بالدليل القاطع أن إليربروك، وصل في عام 2022 إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب نظام كييف، وكمرتزق، انضم إلى اللواء الميكانيكي المستقل رقم 92 بالقوات الأوكرانية. وهناك خضع لتدريب عسكري وحصل على الأسلحة والذخيرة والزي الرسمي والمعدات الخاصة ليقاتل ضد الجيش الروسي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين خلال الفترة من مارس 2022 إلى يونيو 2023.

المصدر: نوفوستي