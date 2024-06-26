الجنائية الدولية تدين زعيما مرتبطا بـ"القاعدة" بجرائم حرب في مالي

أدانت المحكمة الجنائية الدولية زعيما مرتبطا بتنظيم "القاعدة" بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بمدينة تمبكتو شمالي مالي عامي 2012 و2013.

وأُدين الحسن آغ عبد العزيز آغ محمد آغ محمود المعروف باسم (الحسن) وهو مالي يبلغ من العمر 46 عاما بتهم "التعذيب والاعتداء على كرامة أشخاص على خلفية أعمال ارتكبت في المدينة التي كانت تحت الحكم الجهادي بين أبريل 2012 ويناير 2013".

ووفقا للقاضي أنتوان كيسيا مبي ميندوا فقد لعب الحسن "دورا أساسيا في الرعب الذي هيمن على تمبكتو من خلال الإشراف على عمليات بتر أعضاء وعمليات جلد بصفته قائدا للشرطة الإسلامية في المدينة التي يسيطر عليها الإسلاميون من حركة "أنصار الدين" وتنظيم "القاعدة" في المغرب الإسلامي".

وأضاف القاضي أن "الحكم الصادر ضده سيعلن قريبا".

كما أوضح أنن "شارك في عمليات استجواب حيث استخدم التعذيب لانتزاع اعترافات" واصفا بالتفصيل "الإرهاب الذي كان سائدا في ظل حكم الجهاديين في تمبكتو".

"أنصار الدين" حركة جهادية على صلة بتنظيم "القاعدة" استولت على الحكم في شمال مالي آنذاك.

المصدر: "أ ف ب"