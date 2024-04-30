الجيش المالي يعلن قتل قيادي في تنظيم "داعش" هاجم القوات الأمريكة بالنيجر(صور)

أعلن الجيش في مالي اليوم الثلاثاء مقتل قيادي كبير في تنظيم "داعش" كان مطلوبا في قضية مهاجمة القوات الأمريكية في النيجر.

إقرأ المزيد

وقال جيش مالي في بيان رسمي إن "وسائل التعرف على الهوية والقرائن التي تم جمعها تؤكد مقتل أبو حذيفة الملقب بـ(هيغو)، وهو إرهابي أجنبي ذو شهرة كبيرة".

فيما أفاد موسى أغ أشاراتوماني زعيم إحدى جماعات الطوارق المسلحة المتحالفة مع الدولة، إن قواته شاركت في العملية، وإنها جرت في المنطقة الشمالية من مالي.

وأظهرت صورة حذيفة التي بثها التلفزيون الحكومي رجلا يرتدي زيا عسكريا وله لحية سوداء طويلة ويحمل في يديه مدفعا رشاشا.

Internet

وأبو حذيفة، المعروف باسمه المستعار هيغو، قيادي في تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى، وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

ويعتقد أن أبو حذيفة ساعد على تنفيذ هجوم عام 2017 على القوات الأمريكية والنيجرية في تونغو بالنيجر، مما أدى إلى مقتل أربعة أمريكيين وأربعة جنود نيجيريين. وفي أعقاب الهجوم، قلص الجيش الأمريكي عملياته مع الشركاء المحليين في منطقة الساحل.

المصدر: أ ب