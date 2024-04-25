الداخلية التركية تعلن اعتقال 23 مشتبها بانتمائهم لـ"داعش" بعملية أمنية في البلاد

أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا اعتقال 23 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي بعملية أمنية شملت 7 ولايات تركية.

وقال إن الاعتقالات نفذت "في هاتاي 10، في يالوڤا 5، في كونيا 1، في يوزغات 3، في تشاناكالي 1، في ساكاريا 2، في تيكيرداغ 1.

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ولفت إلى أنه "منذ 1 يونيو 2023 وحتى 22 نيسان 2024، نفذت أجهزة الأمن التركية 1422 عملية (ضدّ تنظيم داعش) في عموم البلاد".

وتابع: "تمّ خلال هذه العمليات، توقيف 2991 شخصا، بشبهة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي. وتمّ اعتقال 718 منهم رسميا، فيما تمّ الإفراج المشروط بمراقبة قضائية عن 566 منهم".

المصدر: RT