لحظات مؤثرة لوصول ولقاء جوليان أسانج بعائلته في مطار كانبرا الأسترالي (فيديو+صور)

وصل جوليان أسانج إلى مطار كانبرا في أستراليا حيث كان في استقباله زوجته ستيلا ووالده بعد أن أصبح حرا بقرار محكمة أمريكية مختصة قبل ساعات.

وأطلق الناس المتواجدين في المطار عند لقاء أسانج بعائلته، صيحات مبتهجة وصفقوا بحماسة عند رؤيتهم هذا المشهد وفرحا لحصوله على حريته.

وفي وقت سابق، أفرجت المحكمة الأمريكية المختصة عن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج وأعلنته "رجلا حرا" بعد إبرامه صفقة مع القضاء اعترف بموجبها بجرم منسوب إليه سقطت عقوبته بقضاء المدة قيد الحجز.

وبموجب الاتفاق الذي أبرمه أسانج مع القضاء الأمريكي، أقر عالم الكمبيوتر السابق البالغ من العمر حاليا 52 عاما والملاحق منذ نشره في 2010 مئات آلاف الوثائق الأمريكية السرية، بحصوله على هذه المعلومات السرية ونشرها في "ويكيليكس".

AP

AP

المصدر: وكالات