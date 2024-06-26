مسؤول سابق في CIA يشير إلى "نوعية الصفقة" التي عقدت مع أسانج مقابل حريته

قال المسؤول السابق في CIA لاري فايفر إن إطلاق سراح مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج جاء في صفقة هدفها تفادي "الكشف عن المصادر" التي زودته بتسريبات موقعه الشهير.

وقال فايفر لقناة ABC الأسترالية: "تم ترتيب صفقة الإقرار بالذنب التي أبرمها الصحفي الأسترالي أسانج مع المدعين العامين الأمريكيين لتجنب الكشف عن المصادر في قاعة المحكمة".

كما أرجع القيادي السابق في "المخابرات المركزية" التأخير في إعلان الحكم القضائي بحق أسانج إلى "المضايقات الدبلوماسية" في أستراليا والمملكة المتحدة.

وأضاف: "الديمقراطية، كما نعلم جميعا، يمكن أن تكون أمرا فوضويا في بعض الأحيان". مشيرا أيضا إلى أنه سيكون "في حالة دهشة شديدة"في حال حصل أسانج على عفو رئاسي.

المصدر: نوفوستي