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الكرملين يعلق على "صفقة" الإفراج عن أسانج

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الكرملين يعلق على
WikiLeaks/X
الصحفي مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج
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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه في صفقة الإفراج عن الصحفي جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيلكس"، حصل الجميع على مراده.

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "نحن نتحدث عن صفقة قضائية هنا، على حد ما فهمته، حصل الجميع على ما يريدون".

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مسؤول سابق في CIA يشير إلى "نوعية الصفقة" التي عقدت مع أسانج مقابل حريته

وأضاف: "ليس هناك ما يمكن إضافته أو التعليق عليه".

وفي وقت سابق، حكمت محكمة جزر ماريانا الشمالية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية على أسانج بالسجن ذات المدة التي قضاها فعليا في سجن في بريطانيا، ما أدى إلى إطلاق سراحه وإغلاق القضية.

وقال المسؤول السابق في CIA لاري فايفر إن إطلاق سراح مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج جاء في صفقة هدفها تفادي "الكشف عن المصادر" التي زودته بتسريبات موقعه الشهير.

المصدر: نوفوستي

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