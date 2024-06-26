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"الوطن التركي": هدف واشنطن إضعاف وتفكيك تركيا وإبعادها عن المحور الجيوسياسي الأوراسي

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أكد نائب رئيس حزب الوطن التركي هاكان توبكورولو أن الولايات المتحدة تدرك أن أنقرة ستصبح جزءا من المحور الجيوسياسي الأوراسي، وتهدف لإضعاف تركيا وتفكيكها قدر الإمكان.

وقال لوكالة "نوفوستي": "في الواقع، لا يوجد دفء أو تقارب بين تركيا والولايات المتحدة في الوقت الحالي.. هدف الولايات المتحدة هو إضعاف تركيا قدر الإمكان في عملية مشاركتها في أوراسيا. إضعاف تركيا وحتى تقطيع أوصالها.. الهدف الرئيسي هو دعم حزب العمال الكردستاني في شرق تركيا وشمال سوريا لإضعاف تركيا قدر الإمكان، وبعد مرور الوقت، ستغير تركيا اتجاهها نحو آسيا".

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وفي وقت سابق صرح عدد من الخبراء ووسائل الإعلام بأن تركيا اعتمدت في الآونة الأخيرة على تحسين العلاقات مع الغرب.

وقال متحدث الحزب الحاكم في تركيا عمر جيليك إن الغرب بدأ "يفهم" تركيا بشكل أفضل.

المصدر: نوفوستي

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