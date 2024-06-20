وسائل إعلام: المباحثات بين أردوغان وبايدن قد تعقد في يوليو

أفادت مصادر تركية بأن المباحثات المؤجلة سابقا بين الرئيسين التركي والأمريكي رجب طيب أردوغان وجو بايدن قد تعقد على هامش قمة حلف "الناتو" في واشنطن بين يومي 9 و11 يوليو المقبل.

وذكرت وزارة الخارجية التركية أن زيارة أردوغان إلى الولايات المتحدة كان من المقرر إجراؤها في 9 مايو الماضي، لكن تم تأجيلها إلى موعد لاحق "مناسب لكلا الجانبين، بسبب عدم الاتساق في الجداول الزمنية".

وأوضح الرئيس التركي في مقابلة مع صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن إلغاء الزيارة إلى الولايات المتحدة والاجتماع المقرر مع الرئيس جو بايدن كان سببه جدول الحفلات المزدحم.

وذكرت قناة "خبر تورك" التلفزيونية نقلا عن المصادر أن "أردوغان سيتوجه إلى واشنطن لحضور قمة قادة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد بين يومي 9 و11 يوليو". ووفقا للقناة، فإن البند الأكثر سخونة على جدول أعمال القمة سيكون الصراع في أوكرانيا.

وأشارت القناة أيضا إلى أنه "من المتوقع أن يلفت أردوغان انتباه قادة الحلف إلى الهجمات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة"، وبحسب المصادر، فمن المقرر أيضا أن تعقد المفاوضات المؤجلة بين أردوغان وبايدن على هامش القمة.

وأوضحت "خبر تورك" أنه "في مايو من العام الماضي، تم تأجيل اللقاء إلى موعد لاحق بسبب عدم توافق برامج الزعيمين".

المصدر: RT