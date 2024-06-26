ستيلا أسانج تعلن نهاية "حملة قذرة" لاحقت زوجها لسنوات

وصفت ستيلا أسانج زوجة الصحفي جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس" قرار إطلاق سراح زوجها بعد سجن دام 5 سنوات بأنه كان "نهاية حملة قذرة من الإساءة ضده".

وكتبت ستيلا أسانج على منصة "إكس": "قرار القضاء يدل أخيرا على وضع حد لهذه الحملة القذرة التي لا أساس لها من الصحة".

The judge’s sentencing remarks have finally put an end to this baseless smear. https://t.co/MFQ9zW1SCP — Stella Assange #FreeAssangeNOW (@Stella_Assange) June 26, 2024

وأضافت: "يبدو أن هذه القضية انتهت معي هنا في سايبان".

“it appears this case ends with me here in Saipan”



“With this pronouncement it appears you will be able to walk out of this courtroom a free man. I hope there will be some peace restored”#AssangeFree#JournalismIsNotACrimepic.twitter.com/FJPrAAPyxb — Stella Assange #FreeAssangeNOW (@Stella_Assange) June 26, 2024

وفي وقت سابق، حكمت المحكمة الأمريكية من مقرها في جزر ماريانا الشمالية على أسانج بالسجن نفس الفترة التي قضاها في الحجز ببريطانيا وأعلنت بذلك إطلاق سراحه إغلاق ملف القضية.

وعرضت قناة ABC الأسترالية في بثها أن الطائرة التي كانت تقل أسانج غادرت متوجهة إلى أستراليا.

وفي وقت لاحق، أعادت ستيلا أسانج نشر مقطع فيديو مع محامي زوجها باري بولاك وهي تخاطب الصحفيين.

وأعرب المحامي عن أمله في أن يكون جوليان أسانج سعيدا بالقرار، مشيرا إلى أن أسانج "لم يتخل عن مبادئه".

المصدر: RT