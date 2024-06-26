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ستيلا أسانج تعلن نهاية "حملة قذرة" لاحقت زوجها لسنوات

أخبار العالم

ستيلا أسانج تعلن نهاية
منصة إكس
جوليان أسانج
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وصفت ستيلا أسانج زوجة الصحفي جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس" قرار إطلاق سراح زوجها بعد سجن دام 5 سنوات بأنه كان "نهاية حملة قذرة من الإساءة ضده".

وكتبت ستيلا أسانج على منصة "إكس": "قرار القضاء يدل أخيرا على وضع حد لهذه الحملة القذرة التي لا أساس لها من الصحة".

وأضافت: "يبدو أن هذه القضية انتهت معي هنا في سايبان".

وفي وقت سابق، حكمت المحكمة الأمريكية من مقرها في جزر ماريانا الشمالية على أسانج بالسجن نفس الفترة التي قضاها في الحجز ببريطانيا وأعلنت بذلك إطلاق سراحه إغلاق ملف القضية.

وعرضت قناة ABC الأسترالية في بثها أن الطائرة التي كانت تقل أسانج غادرت متوجهة إلى أستراليا.

وفي وقت لاحق، أعادت ستيلا أسانج نشر مقطع فيديو مع محامي زوجها باري بولاك وهي تخاطب الصحفيين.

وأعرب المحامي عن أمله في أن يكون جوليان أسانج سعيدا بالقرار، مشيرا إلى أن أسانج "لم يتخل عن مبادئه".

المصدر: RT

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