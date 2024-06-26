جوليان أسانج يقر بذنبه والمحكمة تأمره بتدمير المعلومات على موقع "ويكيليكس"

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج أقر اليوم الأربعاء بالذنب بتهمة التجسس في محاكمته التي جرت بجزر ماريانا الشمالية.

وقالت الصحيفة: "كما هو متوقع، اعترف أسانج بأنه مذنب في انتهاك قانون التجسس"، وأضافت "واشنطن بوست" أنه تنازل عن حقه في محاكمة قضيته أمام هيئة محلفين.

وبحسب صحيفة "الغارديان" فإن أسانج تلقى أوامر ليوجه موقع "ويكيليكس" بتدمير المعلومات كشرط لإطلاق سراحه بعد اعترافه الجزئي بالذنب.

وقالت مراسلة الصحيفة هيلين ديفيدسون من قاعة المحكمة في جزيرة سايبان: "يجب على جوليان أسانج أن يأمر ويكيليكس بتدمير المعلومات وتقديم شهادة مكتوبة بأنه فعل ذلك. وأن يقتنع المحامون الأمريكيون بأنه فعل ذلك".

كما أشارت "الغارديان" البريطانية إلى أن الحكومة الأمريكية لن تسعى إلى مصادرة ممتلكات أسانج.

وفي وقت سابق، قالت وزارة العدل الأمريكية إنها تتوقع موافقة المحاكم على الصفقة مع جوليان أسانج والحكم عليه خلال يوم واحد، وبعد ذلك سيتمكن مؤسس "ويكيليكس" من العودة إلى وطنه أستراليا.

وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن واشنطن ستعلق على الوضع بعد قرار المحكمة.

وتم إطلاق سراح أسانج بكفالة من سجن بريطاني يوم الثلاثاء بعد الاتفاق مع السلطات الأمريكية على الاعتراف جزئيا بالذنب مقابل تخفيف العقوبة إلى السنوات الخمس التي قضاها بالفعل خلف القضبان.

وفي جزر ماريانا الشمالية، يتعين على محكمة في منطقة المحيط الهادئ التابعة للولايات المتحدة أن توافق على الصفقة وأن تطلق سراح مؤسس "ويكيليكس".

المصدر: RT