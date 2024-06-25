أسانج يصل إلى جزيرة سايبان لإتمام الصفقة مع السلطات الأمريكية

هبطت الطائرة التي كان على متنها مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج في مطار سايبان في جزر ماريانا الشمالية، حيث ستجري محاكمته في إطار الصفقة بين أسانج والسلطات الأمريكية.

وتشير بيانات موقع Flightradar لمتابعة الرحلات الجوية إلى أن طائرة أسانج أقلعت من بانكوك في تايلاند مساء الثلاثاء وهبطت في مطار سايبان الساعة 6:14 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي (20:14 مساء الثلاثاء بتوقيت غرينيتش).

NOW: Julian Assange has arrived on US territory at Saipan Island to formalise the plea deal that should never have had to happen. #AssangeJetpic.twitter.com/Q0Lqaaeye8 — WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024

وستنظر المحكمة الفدرالية الأمريكية في قضية أسانج المتهم بـ "التآمر للحصول على معلومات سرية تخص الدفاع الوطني الأمريكي ونشرها"، يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يعترف أسانج بذنبه جزئيا في إطار الصفقة مع العدل الأمريكي.

Landing in 30 minutes. Julian Assange is in US airspace.



Follow flight VJT199: https://t.co/gxcbvNyvnj#AssangeJetpic.twitter.com/sgwdF0MMiY — WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024

وفي المقابل سيحكم عليه بالسجن لمدة 62 شهرا، قد قضاها في السجن البريطاني، وسيتم إطلاق سراحه.

ومن المتوقع أن يتوجه أسانج إلى وطنه أستراليا بعد إتمام المرافعات القضائية التي ستستغرق يوما واحدا.

إقرأ المزيد

يذكر أن السلطات البريطانية أفرجت عن جوليان أسانج بكفالة في وقت متأخر من مساء الاثنين 24 يونيو، بعد أن قبع في السجن منذ عام 2019.

وتتهم السلطات الأمريكية جوليان أسانج بـ"التآمر للحصول على معلومات سرية تخص الدفاع الوطني الأمريكي ونشرها"، بسبب كشف موقعه "ويكيليكس" عن معلومات حساسة حول العمليات الأمريكية في أفغانستان والعراق.

المصدر: وكالات