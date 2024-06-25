زوجة جوليان أسانج تؤكد موعد خروجه إلى الحرية

أكدت ستيلا، زوجة الصحفي الأسترالي الشهير ومؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، أن زوجها سيخرج إلى الحرية بعد توقيع اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية يوم غد ليغادر بعدها إلى وطنه الأم.

وقالت ستيلا لإذاعة "بي بي سي": "هناك اتفاق مبدئي بين جوليان ووزارة العدل الأمريكية، ويجب أن يوقعه قاض في جزر ماريانا الشمالية <...> سيصبح (أسانج) إنسانا حرا بمجرد أن يوقع القاضي عليه، وهذا سيحدث في وقت ما غدا ".

يشار إلى أن جلسة المحاكمة ستنعقد يوم غد الأربعاء 26 يونيو، بعد إطلاق سراح أسانج من سجن بريطاني هذا الصباح في أعقاب تفاوض مع المدعين العامين الأمريكيين على أن يقر باعتراف جزئي بالذنب مقابل السنوات الـ5 التي قضاها الصحفي في السجن.

ومن المقرر أن يتم توقيع الاتفاق في جزيرة سايبان الأمريكية بالمحيط الهادئ، وبعد ذلك سيسافر أسانج إلى بلده الأم أستراليا.

المصدر: نوفوستي