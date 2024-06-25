أسانج يحط في بانكوك قبل وصوله إلى جزر ماريانا وحديث عن صندوق لإعادة تأهيله صحيا

نقلت "فرانس برس" عن مسؤول تايلاندي أن الطائرة التي تقل جوليان أسانج من لندن ستتوقف في بانكوك للتزود بالوقود، قبل التوجه إلى جزر ماريانا الشمالية التابعة للولايات المتحدة.

وأشار المسؤول الذي لم تذكر الوكالة اسمه، إلى أن رحلة مؤسس موقع "ويكيليكس" الذي أطلق سراحه في وقت سابق من سجن بريطاني، "ستصل من لندن للتزود بالوقود والماء، قبل أن تواصل طريقها إلى جزيرة سايبان".

وتم إطلاق سراح أسانج من سجن بريطاني بعد الاتفاق مع المدعين الأمريكيين على قبوله الاعتراف جزئيا بالتهم المنسوبة إليه واحتساب السنوات الـ5 التي قضاها في السجن من مجمل محكوميته.

ويعتزم شركاء أسانج تأسيس صندوق طوارئ لإعادة تأهيله الصحي.

وأعلنت زوجة أسانج عزمها على تأسيس صندوق طوارئ قريبا لهذا الغرض.

وقالت: "أطلب منكم المساهمة إذا استطعتم ومساعدتنا في هذه المرحلة الجديدة من حرية جوليان".

المصدر: نوفوستي