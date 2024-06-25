أسانج قد يعترف بذنبه جزئيا في إطار صفقة مع السلطات الأمريكية

أشارت وثائق قضائية إلى أن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، المتهم من قبل السلطات الأمريكية بنشر معلومات سرية، قد يعترف بذنبه جزئيا في إطار صفقة مع السلطات.

وجاء في وثائق المحكمة الفدرالية الأمريكية في جزر ماريانا الشمالية التي تديرها الولايات المتحدة، التي نشرت يوم الاثنين، والتي وقع عليها المدعي العام شون أندرسون والمسؤول في وزارة العدل الأمريكية ماثيو ماكينزي: "نتوقع أن المدعى عليه سيعترف بذنبه في تهم التآمر لغرض الحصول غير الشرعي على معلومات سرية تخص الدفاع الوطني للولايات المتحدة ونشرها".

وأفادت قناة "إن بي سي" بأن الصفقة مع العدل الأمريكي قد تسمح لأسانج بالخروج من السجن البريطاني الذي قبع فيه خمس سنوات، حيث من المتوقع أن يصدر عليه الحكم بالسجن لمدة 62 شهرا، وسيتم احتساب المدة التي قد قضاها في السجن، وبالتالي سيكون بوسعه العودة إلى وطنه أستراليا.

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ومن المقرر أن تعقد المحكمة الفدرالية الأمريكية جلستها في جزيرة سايبان التابعة لجزر ماريانا الشمالية الواقعة في المحيط الهادئ.

وتم تحديد هذه المحكمة وهذا المكان لمحاكمة أسانج نظرا لعدم رغبته في التوجه إلى البر الأمريكي الرئيسي، وقرب تلك الجزر من أستراليا.

يذكر أن جوليان أسانج، الذي كشف موقعه "ويكيليكس" عن معلومات حساسة حول العمليات الأمريكية في أفغانستان والعراق، موجود في السجن البريطاني منذ عام 2019، حيث تم وضعه بعد طرده من سفارة الإكوادور في لندن، التي حصل على اللجوء فيها منذ 2012.

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت مرارا بتسليم جوليان أسانج للولايات المتحدة لمحاكمته في القضية المذكورة.

المصدر: تاس