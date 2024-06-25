بالفيديو.. متظاهرون يقتحمون البرلمان الكيني في العاصمة نيروبي

اقتحم متظاهرون اليوم الثلاثاء الكيني في العاصمة نيروبي، احتجاجا على مشروع لفرض ضرائب جديدة، وقالت قالت منظمة العفو الدولية إن الشرطة أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن حريقا اندلع في مبنى البرلمان.

وذكر المدير التنفيذي للمنظمة في كينيا إيرونغو هاوتون أنه "على الرغم من تأكيد الحكومة الكينية احترامها الحق في التجمع، يشير مراقبو حقوق الإنسان إلى استخدام متزايد للرصاص الحي من قبل الشرطة الوطنية في العاصمة نيروبي".

وشدد على أنه "من الملح الآن أن يتمكن الأطباء من المرور بشكل آمن لمعالجة الجرحى العديدين".

هذا وذكرت جماعات حقوق الإنسان بأن متظاهرا واحدا على الأقل قتل برصاص الشرطة.

Protesters storm parliament in Nairobi, Kenya, during ongoing protests over the finance bill. It is significant that yesterday Kenya was included in the US allies pic.twitter.com/5WmfDnNPYd — S p r i n t e r F a m i l y (@SprinterFamily) June 25, 2024

وبدأت التظاهرات الاحتجاجية على مشروع القانون الثلاثاء في نيروبي قبل أن تنتشر في كل أنحاء البلاد، ووجهت دعوة للإضراب الوطني في بتاريخ اليوم 25 يونيو.

ويوم الأحد الماضي، أعلن الرئيس الكيني وليام روتو استعداده للتواصل مع آلاف المتظاهرين الشباب، مشيدا بسلمية التحرك.

وكانت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير، لكن استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بهدف تفريق المتظاهرين بالقرب من البرلمان.

ودافعت إدارة الرئيس روتو عن خطتها لفرض ضرائب جديدة تعتبرها ضرورية للدولة المثقلة بالديون.

وأكد روتو أن الخطة تتضمن تدابير لمكافحة البطالة في صفوف الشباب وتسهيل الوصول إلى مستوى تعليم أفضل.

وسجلت كينيا تضخما على أساس سنوي بلغ 5,1 بالمئة في مايو مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 6,2 بالمئة والوقود بنسبة 7,8 بالمئة، وفقا للبنك المركزي.

ويعيش ثلث سكان كينيا البالغ عددهم 51,5 مليون نسمة تحت خط الفقر.

المصدر: "أ ف ب"