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منظمات حقوقية: 200 إصابة واعتقال العشرات في مظاهرات بنيروبي ضد مشروع قانون المالية

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منظمات حقوقية: 200 إصابة واعتقال العشرات في مظاهرات بنيروبي ضد مشروع قانون المالية
Globallookpress
شرطة مكافحة الشغب تعتقل امرأتين خلال مظاهرة ضد مشروع قانون المالية 2024 في شوارع نيروبي - يونيو 2024
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ذكرت "منظمة العفو الدولية" وناشطون حقوقيون أن ما لا يقل عن 200 شخص أصيبوا بجروح خلال مظاهرات يوم أمس الخميس في العاصمة الكينية نيروبي واعتقال 35 شخصا في مختلف المقاطعات بالبلاد.

وسجلت العاصمة نيروبي أعلى رقم في الاعتقالات وبلغ عددهم 20 شخصا. وتوزعت الاعتقالات على المقاطعات الأخرى في غاريسا (1)، كيسومو (3)، فيهيجا (4)، ناروك (4)، أوسين جيشو (1)، وناكورو  (2).

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وذكر بيان للعفو الدولية و5 منظمات أخرى لحقوق الإنسان (الجمعية الطبية الكينية، وجمعية القانون الكينية، وائتلاف المدافعين، والوحدة القانونية الطبية المستقلة، واللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان) أن "المظاهرات سلمية إلى حد كبير" وأثنوا على المتظاهرين لضبط النفس على الرغم من الاستفزازات المزعومة من قبل الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

هذا وتم تنظيم الاحتجاجات ضد مشروع قانون المالية، الذي أثار استياء واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: صحيفة "ستار" الكينية

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