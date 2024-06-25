Tribune: رئيس الوزراء الهندي يزور موسكو في 8 يوليو

أفادت صحيفة Tribune نقلا عن مصادرها بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيزور موسكو في 8 يوليو المقبل، مشيرة إلى أهمية هذه الزيارة وتوقيتها في أعقاب فوز مودي بولاية ثالثة.

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وكتبت الصحيفة: "تكمن أهمية هذه الزيارة في أنها ستجرى في أعقاب تولّي مودي رئاسة الحكومة لولاية ثالثة، وبعد إعادة انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية خامسة في مارس الماضي".

وأضافت أنه من المتوقع أن تؤكد هذه الزيارة "عمق العلاقات التاريخية بين الهند وروسيا الشريكين اللذين يبحثان عن شراكات جديدة في ظل النظام العالمي المتغير".

وتولّى ناريندرا مودي في 9 يونيو الجاري رئاسة الوزراء لولاية ثالثة، ويحافظ على علاقات شراكة وصداقة متينة مع روسيا الشريك القديم للهند التي لا تنسى موقف موسكو ودعم استقلالها للهند عن بريطانيا.

المصدر: نوفوستي