الإمارات تدين بشدة الهجمات الإرهابية في جمهورية داغستان الروسية

دانت الإمارات بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت في جمهورية داغستان في روسيا، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن والمدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها يوم الاثنين، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

كما "دانت خطاب الكراهية والعنصرية، والذي يؤدي إلى انتشار النزاعات وتفاقمها"، مشددة على ضرورة ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي والابتعاد عن الممارسات التي تؤدي إلى نشر الفتنة والفوضى.

وأعربت الوزارة عن "تعازيها ومواساتها لحكومة روسيا الاتحادية وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وأعلن وزير الصحة في داغستان يوم الاثنين، أن عدد قتلى الاعتداء الإرهابي ارتفع إلى 20 شخصا والإصابات إلى 46.

وقالت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أن مدينتي ديربنت ومحج قلعة في داغستان تعرضتا لاعتداء إرهابي الليلة الماضية استهدف كنيستين أرثوذوكسيتين، وكنيسا يهوديا ومركزا لشرطة المرور.

ووفقا لما أعلنته الأجهزة الأمنية في داغستان تم القضاء على 6 مسلحين، 4 منهم في محج قلعة و2 في دربنت.

المصدر: وكالات