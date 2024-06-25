الصومال يتهم القوات الإثيوبية بالتوغل داخل أراضيه

اتهم سفير الصومال لدى الأمم المتحدة أبوبكر ضاهر عثمان، القوات الإثيوبية بتنفيذ عمليات توغل غير قانونية عبر الحدود المشتركة بين البلدين مما أدى إلى مواجهات مع قوات الأمن الصومالية.

وقال سفير الصومال يوم الاثنين إن الإجراء الأخير الذي قامت به إثيوبيا أجبر بلاده على تأجيل انسحاب قوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال من يوليو إلى سبتمبر.

ويتمركز ما لا يقل عن 3 آلاف جندي إثيوبي في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال التي تقاتل "حركة الشباب" التي تسيطر على مساحات واسعة من البلاد.

ويتواجد ما بين 5 إلى 7 آلاف جندي إثيوبي إضافي في عدة مناطق بموجب اتفاقية ثنائية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن عدد من الزعماء المحليين أن مجموعة من الجنود الإثيوبيين عبروا الحدود إلى منطقة هيران الصومالية يوم السبت لتقييم تهديدات "حركة الشباب" وانسحبت يوم الأحد.

ولم يرد المتحدثون باسم الجيش الإثيوبي ووزارة الخارجية على طلب للتعليق حتى الآن.

وتتعهد بعثة الاتحاد الإفريقي بالانسحاب بحلول 31 ديسمبر وهو الموعد المتوقع أن تحل فيه قوة أصغر محل البعثة.

المصدر: رويترز