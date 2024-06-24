واشنطن: فيديو الشاب الفلسطيني المقيد بمقدمة سيارة عسكرية إسرائيلية "صادم"

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية مقطع الفيديو الذي ظهر فيه شاب فلسطيني مقيدا بمقدمة سيارة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي بـ "الصادم" وطالبت بإجراء تحقيق سريع لمحاسبة المسؤولين.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في إفادة صحافية: "شاهدنا هذا المقطع، لقد كان صادما. هذه الممارسة غير مقبولة على الإطلاق. لا ينبغي أبدا استخدام الناس دروعا بشرية. يجب على جيش الدفاع الإسرائيلي التحقيق بسرعة في ما حدث، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك".

وكانت القوات الإسرائيلية قد قيدت يوم السبت الماضي شابا فلسطينيا جريحا بمقدمة سيارة جيب عسكرية في أثناء مداهمة بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وعقّب الجيش الإسرائيلي على الفيديو بالقول إنه "خلال قيام القوات بعملية لاعتقال مطلوبين في وادي برقين، أطلق مخربون النار نحو القوات فردت بإطلاق النار عليهم"، مضيفا أن "تبادل إطلاق النار أسفر عن إصابة أحد المشتبه بهم واعتقاله، وفي هذه الأثناء قامت القوات بربطه على ظهر المركبة بشكل يخالف التعليمات والأوامر".

واعتبر الجيش أن "هذا التعامل لا يتوافق مع أوامر الجيش وما هو متوقع من جنوده. ويجري التحقيق في الحدث والتعامل معه وفقا لذلك"، وذكر أن الشاب المصاب أحيل لتلقي العلاج الطبي من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني.

المصدر: RT