دعا روبرت أوبراين الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا لإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا.

وقال أوبراين في مقابلة مع شبكة سي بي إس: "نحن بحاجة إلى فرض عقوبات على الجانب الروسي. فالعقوبات دائما لا تكفي ويتم اعتمادها متأخرا. في حين يتعين علينا جلب (إخضاع) الجانب الروسي إلى طاولة المفاوضات. ويمكن القيام بذلك من خلال فرض عقوبات واسعة النطاق على الروس. نحن بحاجة إلى وضع معاهدة سلام على الطاولة. نحن بحاجة إلى وقف القتل في أوكرانيا. نحن بحاجة إلى التوقف عن قتل الروس. نحن بحاجة إلى السلام العالمي. ونقطة ضعفنا هي أن هذا "القليل جدا والمتأخر جدا" يخبر الأوكرانيين أن لديهم بعض الأسلحة، لكنهم لن يمتلكوا أي أسلحة أخرى. يمكنهم استخدام سلاح واحد وليس آخر. إن العقوبات الفاترة لا تساعد في الحرب في أوكرانيا. وهذا يدل على الافتقار إلى القيادة في عهد بايدن".

واتهم أوبراين الرئيس الحالي جو بايدن باتخاذ أنصاف التدابير فيما يتعلق بأوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في أكثر من مناسبة استعداده للتفاوض ولكن استنادا للواقع على الأرض ولمطالب روسيا الأمنية وليس بناء على "الرغبات"

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الـ20 من يوينو الحالي أن موسكو لا تطلب المساعدة من أحد لإتمام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشددا على أن مقترح روسيا للسلام لن يدوم إلى الأبد وسيتغير وفقا للوضع.

وكان الرئيس بوتين قد طرح في وقت سابق من شهر مايو الجاري مبادرة لـ"طي صفحة المأساة الأوكرانية".

وتنص المبادرة على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.

المصدر: RT