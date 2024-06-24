الأركان المشتركة الأمريكية: لا نرجّح مساعدة تل أبيب ضد "حزب الله"

رجح رئيس الأركان المشتركة الأمريكية تشارلز براون أن بلاده قد لا تتمكن من مساعدة إسرائيل في حال انخرطت بحرب واسعة مع "حزب الله" اللبناني، حفاظا على القوات الأمريكية في المنطقة.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن براون أن "الولايات المتحدة لن تكون على الأرجح قادرة على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حرب أوسع نطاقا مع حزب الله اللبناني".

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وأكد أنه في حال نشوب صراع بين إسرائيل و"حزب الله" فإن إيران ستقدم دعما واسعا لـ"الحزب"، الأمر الذي من شأنه إثارة صراع أكبر يمكن أن يشكل تهديدا لوجود القوات الأمريكية في المنطقة.

وبرزت في الآونة الأخيرة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين توحي بالاقتراب من نقطة اتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات العسكرية على "الجبهة اللبنانية" في ضوء القصف المستمر من قبل "حزب الله".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر موافقته على "خطط قتالية لشن هجوم على لبنان".

يشار إلى أن أبرز التصريحات الأمريكية التي تكررت في الأيام الأخيرة حول هذا الأمر تلخصت بأن واشنطن ستقف إلى جانب تل أبيب في مثل هذه الحالة إلا أنها لن تنشر قوات لها على الأرض في أي نزاع واسع ومحتمل مع "حزب الله".

المصدر: نوفوستي